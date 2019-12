Bon Jovi doa R$ 2 mi para construção de casas de desabrigados

O cantor Bon Jovi anunciou a doação de US$ 500 mil (R$ 2,03 milhões) para a construção de 77 casas populares para veteranos do Exército que vivem em situação de rua.

O recurso será destinado à JBJ Foundation, que pertence ao próprio cantor, conhecido por diversas ações filantrópicas.

A fundação fez uma parceria com a ONG Help USA, que ajuda a retirar desabrigados das ruas. Juntas, elas assumiram a responsabilidade pela construção das moradias. Recentemente, Bon Jovi participou do programa “The Lead with Jake Tapper”, da CNN, onde falou sobre a doação.

“Muitas vezes, eles [veteranos] têm que lidar com o TEPT [transtorno de estresse pós-traumático] e a questão de voltar ao local de trabalho depois de deixar o campo de batalha … às vezes, as pessoas precisam dessa ajuda extra”, disse.

As casas serão construídas em Washington, D.C. Além das moradias populares, o projeto da JBJ Foundation oferece terapia e programas de reabilitação.

De acordo com a CNN, esta é a segunda vez que Bon Jovi financia iniciativas de apoio a veteranos do Exército. A construção das casas coincidirá com o lançamento de uma nova música da banda de rock que Jon Bon Jovi faz parte.

Ele anunciou em um post no Twitter que 100% dos lucros advindos do streaming e dos downloads da música serão destinados para o Patriotic Service Dog Foundation, uma organização sem fins lucrativos que conecta veteranos e socorristas com cães de serviço, sem nenhum custo.

O cantor de 57 anos disse em uma entrevista ao jornal Washington Post que seus pais eram fuzileiros navais e começou a pensar mais sobre o que poderia fazer para ajudar essas pessoas após ver um morador em situação de rua dormindo ao relento, próximo à sede do governo da Filadélfia.

“Minha mãe e meu pai eram fuzileiros navais, eu sabia para onde estava indo e faria tudo isso de novo pra ajudar”, disse ele à CNN.

