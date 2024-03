Brad Pitt desiste da guarda dos filhos que tem com Angelina Jolie

Carla Andréa, com Splash atualizado em 29/03/2024 às 19h10

De acordo com o site britânico Daily Mail, a batalha judicial entre os astros de Hollywood, Brad Pitt e Angelina Jolie, separados desde 2019, pela guarda dos filhos está prestes a terminar. Isso em razão da desistência do ator de vencer o processo.

Brad Pitt tentava ter a guarda igualitária dos filhos, mas desistiu dessa busca, aceitando que Jolie tenha a guarda primária de seus filhos. Um dos maiores motivos para a desistência do ator é que metade dos herdeiros já atingiram a maioridade, sendo só três ainda menores, Shiloh, de 17 anos, que decidiu morar com seu pai no início de março; Knox e Vivienne, de 15.

O outro motivo é o relacionamento instável do ator com os três filhos mais velhos, Maddox, de 22 anos; Pax, de 20; e Zahara, de 19. Alguns deles não estão falando mais com o pai.

Em 2020, em sua conta privada no Instagram, Pax xingou o pai e disse que Brad Pitt teria assustado seus irmãos mais novos durante suas brigas com Angelina Jolie.

