Canadá começa a investigar implosão do submarino Titan

Após o desastre do submarino Titan, utilizado pela empresa OceanGate em expedições até o Titanic, o governo do Canadá abriu uma investigação para apurar os acontecimentos que resultaram na implosão que matou todos seus cinco ocupantes.

A investigação será feita pelo Conselho de Segurança do Transporte do Canadá e foi anunciada nesta sexta-feira (23).

O submarino pertencia a empresa OceanGate, que tem sede nos Estados Unidos, porém, o navio que servia de base para a expedição era o Polar Prince, que é registrado em território canadense.

Uma equipe de investigação foi levada até St. John’s, na província canadense de Newfoundland, para coletar informações e depoimentos de testemunhas.

