Submarino desaparecido era guiado por controle de RS 275 lançado há 11 anos

O submarino Titan, da empresa OceanGate, desaparecido no último domingo (18), ficou mundialmente conhecido após o seu sumiço, e uma das coisas que mais chamaram atenção até o momento era como a embarcação era pilotada: com um joystick que, atualmente, é vendido inicialmente por R$ 275.

Toda a operação do submarino, que media 6,5 metros de comprimento por 3 metros de largura e pesava mais de 10 toneladas, era comandada pelo capitão por meio de um Logitech F710, joystick lançado em 2010 e que pode ser encontrado no Brasil por preços que vão desde RS 275 até R$ 360, aumento considerável no preço que ocorreu após o desaparecimento do submersível virar notícia.

Fora do Brasil, o controle é considerado “de entrada”, e com preços a partir de US$ 30, cerca de R$ 143 na cotação atual da moeda norte-americana.

O uso de controles em submarinos, apesar de ser chocante para várias pessoas, é comum, já que eles são utilizados no controle de vários maquinários de um submarino, mas no caso da OceanGate, que o joystick controlava a embarcação inteira, a situação é única e incomum.

Não se sabe como o controle foi modificado para permitir o comando do submarino, já que a única alteração notável está nos botões analógicos, onde é possíel notar nas imagens que viralizaram nas redes sociais que uma extensão foi adicionada.

No entanto, no site da Amazon, onde o produto é comercializado e tem uma avaliação média de 4,2 estrelas de 5, existem diversas reclamações sobre problemas de conectividade do controle. Apesar disso, não é possível afirmar se esse problema é responsável pelo desaparecimento do submarino.

Deixe seu Comentário

Leia Também