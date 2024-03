Candy Crush farÃ¡ campeonato valendo R$ 5 milhÃµes; veja como participar

Quem não ficou viciado no jogo de celular Candy Crush Saga que atire a primeira pedra. Agora, os 'viciados de plantão' poderão mostrar seus dons e ganhar até R$ 5 milhões em um campeonato mundial de um dos games mais populares do mundo.

De acordo com a Variety, a batalha por pontos no game vai de 28 de março a 5 de abril, e o Brasil está na lista de países que podem participar do torneio.

Os jogadores que se classificarem enfrentarão rodadas de mata-mata e podem ir para a grande final, e 10 finalistas ganharão uma viagem para Los Angeles, nos EUA, para batalhar ao vivo.

O prêmio final será de até US$ 1 milhão, cerca de R$ 5 milhões, quatro vezes maior que o da competição de 2023, de US$ 250 mil (R$ 1,3 milhões).

A competição é gratuita e é preciso ter mais de 18 anos para participar, além de ter passado do nível 25 do jogo. As regras estão disponíveis no site da Candy Crush.

