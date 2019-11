Cliente do Mc Donald's diz ter encontrado pé de pintinho em nugget de frango

Vitória Ribeiro, com informações The Sun

A inglesa Laura-Jane Popsey, 27 anos, encontrou um pé de pintinho em um nugget de frango que comprou para sua filha comer em uma rede do McDonald’s localizada em Surrey, na Inglaterra, em outubro deste ano.

Segundo a mulher, a descoberta ocorreu quando ela partiu o produto feito a partir de carne de frango para alimentar a filha. “Fiquei tão enojada com tudo isso. Desgostosa. Minha filha ficou traumatizada. Fiquei horrorizada”, declarou ao jornal britânico The Sun.

Laura explicou que é vegetariana e por isso não come há anos da rede de fast-food, mas resolveu levar sua filha ao local já que precisava de uma refeição rápida, mas que se arrependeu mortalmente quando encontrou o pequeno pé na refeição.

Laura-Jane, que faz vídeos no YouTube sobre beleza, estilo de vida e família, postou um vídeo mostrando aos fãs o interior no nugget de frango enquanto usava luvas de proteção. Ela escreveu: "não acredito que encontrei o que parece um pé de galinha no meu nugget de frango".

O McDonald’s disse que seus nuggets de frango são feitos apenas com carne de peito de frango e disse que o “pé” encontrado por Laura-Jane era provavelmente um vaso sanguíneo.

A equipe pediu desculpas à mãe e estava disposta a fazer novas investigações, mas não será capaz de fazê-lo porque ela já havia jogado o nuggets fora. Um porta-voz da gigante de fast-food disse em comunicado que, “a segurança alimentar é a nossa maior prioridade e nossos restaurantes e nossos fornecedores enfatizam muito o controle de qualidade e seguem padrões rigorosos para evitar imperfeições em nossos produtos. Entendemos que o cliente está atualmente em contato com nossa equipe de Atendimento ao Cliente para ajudar a encontrar uma solução”.

