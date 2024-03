Reclamando de crises de dores de cabeça, um homem norte-americano, de 52 anos, acabou diagnosticado com neurocisticercose, uma infecção no sistema nervoso central que é causada pela tênia, o parasita que também é conhecido pelo nome de solitária.

Segundo o relato de caso e imagens, publicadas no American Journal of Case Reports, os médicos encontraram larvas de tênia alojadas no cérebro do paciente, que vinha se queixando de dores de cabeça há pelo menos quatro meses.

Os médicos que atenderam o paciente classificaram o caso como raro, e atribuíram a infecção aos seus hábitos alimentares. O homem afirmou que tem o costume de consumir carne de porco malpassada.

O infectologista Eamonn Byrnes, do Centro Médico Regional de Orlando, em Miami, acredita que esse foi um caso de autoinfecção, que é quando o paciente ingere ovos do parasita após lavagem inadequada das mãos.

Após o diagnóstico, o homem fez tratamento à base de dexametasona, um tipo de esteroide frequentemente usado para tratar alergias, e de albendazol, medicamento usado para conter parasitas.

Após o tratamento, as lesões no cérebro do paciente diminuíram e as dores de cabeça melhoraram.

O caso acendeu um alerta para que médicos avaliem a neurocisticercose como uma possibilidade em casos de dores de cabeça inexplicáveis, além da necessidade de se ter mais cuidado ao consumir carnes que tenham risco de estarem infectadas.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também