Confira os grandes vencedores do Oscar 2020

O Oscar 2020, a 92ª edição da premiação mais conceituada do mundo do cinema, aconteceu na noite desse domingo (9) no teatro Dolby em Hollywood, nos Estados Unidos. Apesar de ser a grande noite do cinema norte-americano, o filme sul-coreano, Parasita, roubou a cena na premiação.

O filme sul-coreano, Parasita, dirigido por Bong Joo Ho, foi indicado para 6 categorias e ganhou 4 delas, incluindo o prêmio de Melhor Filme, se consagrando o primeiro filme não falado em inglês da história a levar a estatueta mais estimada da noite.

O polêmico documentário da Netflix Brasil, Democracia em Vertigem, que narra a crise política na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rouseff, foi indicado como melhor documentário, mas perdeu para ‘Indústria americana’, que aborda uma empresa japonesa que tenta implementar seu sistema de trabalho no país norte-americano.

Outro filme bem conceituado e indicado também foi da Netflix, Dois Papas, indicado a melhor ator, Jonathan Prince, que interpretou o Papo Francisco, concorrendo a melhor ator coadjuvante, Anthony Hopkins, que atuou como Papa Bento XVI e também foi indicado como melhor roteiro adaptado. O longa que fala bastante sobre religião, foi dirigido por Fernando Meirelles, brasileiro e diretor de Cidade de Deus.

Confira a lista completa de vencedores:

- Melhor filme: Parasita

- Melhor atriz: Renée Zellweger por Judy: Muito Além do Arco-Íris

- Melhor ator: Joaquin Phoenix por Coringa

- Melhor diretor: Bong Joon Ho por Parasita

- Melhor atriz coadjuvante: Laura Dern por História de um Casamento

- Melhor ator coadjuvante: Brad Pitt por Era Uma Vez em... Hollywood

- Roteiro adaptado: Jojo Rabbit

- Roteiro original: Parasita

- Documentário: Indústria Americana

- Curta documentário: Learning to skateboard in a warzone

- Edição: Ford VS. Ferrari

- Fotografia: 1917

- Maquiagem e cabelo: O escândalo

- Mixagem de som: 1917

- Edição de som: 1917

- Curta-metragem: The neighbors’ window

- Figurino: Adoráveis mulheres

- Melhor canção original: (I’m gonna) love me again do filme Rocketman, escrito por Elton John e Bernie Taupin

- Trilha original: Hildur Guadnotóttir em Coringa

- Animação: Toy Story 4

- Curta de animação: Hair Love

- Filme internacional: Parasita

- Design de produção: Era uma vez em... Hollywood

- Efeitos visuais: 1917

