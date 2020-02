Conheça os indicados ao Oscar 2020 que acontece no domingo

Conheça os indicados ao Oscar 2020 pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que tem entre os destaques da premiação Coringa, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e O Irlandês, sendo que o longa de Joaquin Phoenix lidera o prêmio com 11 indicações.

A 92ª cerimônia do Oscar acontecerá domingo (9) a partir das 20h (de Brasília) no palco do Dolby Theatre, em Hollywood, Los Angeles, e não terá um apresentador principal.

Parasita, de Bong Joon-ho, foi indicado tanto na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira, quanto na categoria de Melhor Filme. Em direção, apenas homens foram indicados, deixando de fora nomes como Greta Gerwig por Adoráveis Mulheres, Kasi Lemmons por Harriet, entre várias outras.

O Brasil está representado no prêmio por Democracia em Vertigem, filme de Petra Costa que concorre na categoria de Melhor Documentário.

Frozen II ficou de fora da categoria de Melhor Animação, mas foi indicado a Melhor Canção Original por "Into The Unknown". Já Scarlett Johansson levou duas indicações: a Melhor Atriz por História de Um Casamento e Melhor Atriz Coadjuvante por JoJo Rabbit.

Confira as indicações por categorias

MELHOR FILME

Ford vs Ferrari

O Irlandês

JoJo Rabbit

Coringa

Adoráveis Mulheres

História de um Casamento

1917

Era Uma Vez Em... Hollywood

Parasita

MELHOR ATOR

Antonio Banderas - Dor e Glória

Leoardo DiCaprio - Era Uma Vez Em... Hollywood

Adam Driver - História de um Casamento

Joaquin Phoenix - Coringa

Jonathan Price - Dois Papas

MELHOR ATRIZ

Cythia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - História de um Casamento

Saoirse Ronan - Adoráveis Mulheres

Charlize Theron - O Escândalo

Renée Zellweger - Judy: Muito Além do Arco-Íris

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Kathy Bathes - O Caso Richard Jewell

Laura Dern - História de um Casamento

Scarlett Johansson - JoJo Rabbit

Florence Pugh - Adoráveis Mulheres

Margot Robbie - O Escândalo

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Tom Hanks - Um Lindo Dia na Vizinhança

Anthony Hopkins - Dois Papas

Al Pacino - O Irlandês

Joe Pesci - O Irlandês

Brad Pitt - Era Uma Vez Em... Hollywood

MELHOR ANIMAÇÃO

Como Treinar Seu Dragão 3

Perdi Meu Corpo

Klaus

Link Perdido

Toy Story 4

MELHOR FOTOGRAFIA

O Irlandês

Coringa

O Farol

1917

Era Uma Vez Em... Hollywood

MELHOR FIGURINO

O Irlandês

JoJo Rabbit

Coringa

Adoráveis Mulheres

Era Uma Vez Em... Hollywood

MELHOR DIREÇÃO

Martin Scorsese - O Irlandês

Todd Phillips - Coringa

Sam Mendes - 1917

Quentin Tarantino - Era Uma Vez Em... Hollywood

Bong Joon Ho - Parasita

MELHOR DOCUMENTÁRIO

Indústria Americana

The Cave

Democracia em Vertigem

For Sama

Honeyland

MELHOR DOCUMENTÁRIO EM CURTA-METRAGEM

In The Absense

Learning to Skateboard In a Warzone (If You're A Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

MELHOR MONTAGEM

Ford vs Ferrari

O Irlandês

JoJo Rabbit

Coringa

Parasita

MELHOR FILME EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

Corpus Christi

Honeyland

Os Miseráveis

Dor e Glória

Parasita

MELHOR CABELO E MAQUIAGEM

O Escândalo

Coringa

Judy - Muito Além do Arco-Íris

Malévola - Dona do Mal

1917

MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL

Coringa

Adoráveis Mulheres

História de um Casamento

1917

Star Wars: A Ascensão Skywalker

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

Toy Story 4 - "I Can't Let You Throw Yourself Away"

Rocketman - "(I'm Gonna) Love Me Again"

Superação: O Milagre da Fé - "I'm Standing With You"

Frozen II - "Into The Unknown"

Harriet - "Stand Up"

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

O Irlandês

JoJo Rabbit

1917

Era Uma Vez Em... Hollywood

Parasita

MELHOR CURTA ANIMADO

DCERA (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

MELHOR CURTA-METRAGEM

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors' Window

Saria

A Sister

MELHOR EDIÇÃO DE SOM

Ford vs Ferrari

Coringa

1917

Era Uma Vez Em... Hollywood

Star Wars: A Ascensão Skywalker

MELHOR MIXAGEM DE SOM

Ad Astra - Rumo às Estrelas

Ford vs Ferrari

Coringa

1917

Era Uma Vez Em... Hollywood

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Vingadores: Ultimato

O Irlandês

O Rei Leão

1917

Star Wars: A Ascensão Skywalker

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

Steven Zaillian - O Irlandês

Taika Waititi - JoJo Rabbit

Todd Phillips e Scott Silver - Coringa

Greta Gerwig - Adoráveis Mulheres

Anthony McCarten - Dois Papas

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Rian Johnson - Entre Facas e Segredos

Noah Baumbach - História de um Casamento

Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns - 1917

Quentin Tarantino - Era Uma Vez Em... Hollywood

Bong Joon Ho e Han Jin Won - Parasita

