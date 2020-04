Coronavírus: Oktoberfest 2020 é cancelado na Alemanha

Priscilla Porangaba, com informações do O Globo

O Oktoberfest, o maior festival de cerveja do mundo realizado anualmente na Alemanha, foi cancelado.

A organização do evento divulgou a informação nesta terça-feira (21) devido à pandemia de coronavírus, os riscos de manter o evento seriam muito altos.

O ministro da Baviera, Markus Söder, e o prefeito de Munique, Dieter Reiter, cancelaram oficialmente o evento durante uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira. "É sobre o maior e mais belo festival do mundo", disse Söder na coletiva da Chancelaria do Estado da Baviera. "Estamos vivendo em tempos diferentes, e viver com coronavírus significa viver com cuidado. Os maiores cuidados se aplicam às celebrações".

Os organizadores destacaram a importância de cuidar da saúde dos moradores da Alemanha e dos visitantes de todo o mundo. “É um dia triste para mim, O fato de o evento não poder acontecer é uma pílula amarga de engolir, não apenas por causa dos muitos residentes e bávaros de Munique que amam tanto a Oktoberfest, mas é claro, também por causa de seu significado econômico para a cidade de Munique, afirmou o prefeito Dieter Reiter.

Em coletiva, os organizadores aproveitaram para anunciar a data da próxima edição, marcada para a partir de 18 de setembro de 2021.

