Corredor Bioceânico de Capricórnio avança com nova sinalização rodoviária

A sinalização informativa do Corredor Bioceânico de Capricórnio começa a ser instalada nos principais trechos rodoviários do norte do Chile, marcando mais um avanço concreto na consolidação do eixo logístico que conecta Chile, Argentina, Paraguai e Brasil.

Nesta etapa inicial, o trabalho contempla a instalação de quatro placas informativas pelo Ministério de Obras Públicas, por meio da Diretoria Regional de Estradas, com o objetivo de orientar motoristas e operadores logísticos sobre os trajetos do corredor econômico, que possui mais de 2.400 quilômetros de extensão.

As rodovias B-24, B-39 e o acesso sul a Mejillones já receberam a nova sinalização, que destaca a rede de corredores comerciais responsável por fortalecer a integração regional a partir do reforço da infraestrutura viária. A iniciativa busca impulsionar novas oportunidades comerciais e logísticas, além de reduzir tempo e distância no transporte de mercadorias destinadas à exportação.

De acordo com o secretário regional do Ministério de Obras Públicas em Antofagasta, Pedro Barrios, a ação faz parte de um planejamento de longo prazo voltado à modernização da malha rodoviária. Ele explicou que foi recentemente concluído o acordo de programação “Obras para o Aprimoramento do Corredor Bioceânico de Capricórnio 2025–2035”, firmado entre o ministério e o Governo Regional. O programa prevê investimentos de aproximadamente 600 bilhões de pesos ao longo de dez anos, destinados a obras de infraestrutura rodoviária, logística, de serviços e de controle. Desse total, 56,93% serão aportados pelo próprio ministério nas rotas chilenas.

O diretor regional de Estradas, Félix Gallardo, detalhou que a Diretoria de Estradas concentra a maior parcela dos recursos do acordo, com investimento superior a 339 bilhões de pesos, somados aos 256 bilhões do Governo Regional, totalizando mais de 595 bilhões de pesos. Os recursos serão aplicados em obras nas rodovias 24 (Tocopilla – Rodovia 5), 29 (Rodovia 5 – Calama), 23-CH (Calama – San Pedro de Atacama) e 27-CH (San Pedro de Atacama – Paso Jama).

Segundo Gallardo, ao todo, dez trechos das rotas no lado chileno receberão placas de sinalização indicando cidades portuárias e passagens de fronteira, todas identificadas com a denominação “Corredor Bioceânico”. Paralelamente, já estão em andamento projetos como a melhoria da Rodovia 24, no trecho da Cuesta Montecristo, do Anel Viário de Calama, entre Yalquicha e Tucnar Huasi, e da Rodovia 23-CH, entre Calama e San Pedro de Atacama. Também está previsto o lançamento de novas licitações para obras nos primeiros 33 quilômetros dessa rodovia, com financiamento do Governo Regional.

Além das intervenções viárias, o acordo inclui a participação dos departamentos de Aeroportos e Planejamento do Ministério de Obras Públicas, com aporte de 7,5 bilhões de pesos para o fortalecimento da rede aeromédica, por meio da construção de novos pontos de pouso e da elaboração de estudos de pré-viabilidade para futuras iniciativas.

