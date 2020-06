Disneyland Califórnia adia reabertura dos parques temáticos

A Disney anunciou que os parques temáticos da Califórnia não vão mais reabrir no dia 17 de Julho como planejado devido ao grande aumento de casos do novo coronavírus no estado.

Os dois parques iriam abrir no dia da comemoração dos 65 anos do complexo, mas agora a Disney confirmou que os parques não poderão seguir com os planos de reabertura. O governo da Califórnia indicou que não vai emitir nenhuma permissão para reabertura de parques temáticos antes do dia 4 de Julho, o que inviabiliza o tempo de preparação e planejamento para se reorganizar para reabertura dos parques.

O complexo de lojas e restaurantes Downtown Disney seguirá com o plano e vai reabrir no dia 9 de Julho.

O anúncio da reabertura do complexo trouxe muita polêmica, e até levou um grupo de funcionários a se juntar com o sindicato pedindo o adiamento. Eles acreditam ser cedo demais, o que poderia colocar em risco a saúde deles próprios e dos visitantes. E mandaram uma carta aberta pro governador da Califórnia na semana passada, e estavam organizando protestos contra a reabertura.

O estado da Califórnia está tendo um crescimento acelerado no número de novos casos de COVID-19, especialmente nos últimos dias com novos diagnósticos passando da casa dos 6000 por dia, número nunca antes registrado, nem no que parecia ser o pico da pandemia em Abril/Maio.

