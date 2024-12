Eleições na Síria só devem acontecer em quatro anos, após nova Constituição

Abu Mohammed Al-Jolani, líder jihadista que derrubou o regime de Bashar al-Assad no início de dezembro, disse neste domingo (29) que a realização de novas eleições na Síria pode levar até quatro anos.

Em entrevista à mídia estatal Al Arabiya, da Arábia Saudita, o líder jihadista contou que a elaboração de uma nova Constituição para a Síria deve levar cerca de três anos, com o tempo para que a população perceba uma mudança efetiva sendo um ano.

Com isso, eleições diretas para presidente devem ocorrer somente em quatro anos.

Dois dias após o grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tomarem Damasco e derrubarem o regime de Bashar al-Assad, um governo interino foi anunciado, com Mohammad al-Bashir nomeado como novo primeiro-ministro sírio. No entanto, Al-Jolani atua como líder de fato do país.

