EUA e aliados iniciam envio de caças F-16 para a Ucrânia

Caças modelo F-16 começaram a ser enviados para a Ucrânia pelos Estados Unidos, nesta quarta-feira (10).

O anúncio foi feito pelo Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. “Esses jatos voarão nos céus da Ucrânia neste verão para garantir que a Ucrânia possa continuar a se defender efetivamente contra a agressão russa”, destacou o diplomata no Fórum Público da Otan, em Washington.

Uma declaração conjunta do presidente dos EUA, Joe Biden, do primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, e da primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, confirmou a notícia.

“Os governos dinamarquês e holandês estão em processo de doação de F-16s de fabricação americana para a Ucrânia, com o apoio dos Estados Unidos”, ressaltou a nota.

Outras aeronaves serão enviadas da Bélgica e da Noruega, eles acrescentaram.

O governo ucraniano pede há muito tempo jatos de combate F-16 para ajudar na guerra contra a Rússia. O primeiro grupo de pilotos ucranianos treinados nos jatos de combate se formou no início deste ano.

