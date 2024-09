Ex-diplomata Edmundo González deixa a Venezuela e vai para a Espanha

Edmundo González, ex-diplomata e candidato de oposição que disputou as eleições contra Nicolás Maduro para a Presidência da Venezuela, deixou o país neste sábado (7) e buscou asilo político na Espanha.

A informação foi confirmada neste domingo (8), por meio de nota, pelo Ministério das Relações Exteriores da Espanha.

“Edmundo González decolou de Caracas com destino à Espanha em avião da Força Aérea Espanhola. O governo da Espanha providenciou os meios diplomáticos e materiais necessários para sua transferência, efetuada a seu pedido”, diz trecho da nota.

O opositor ao governo de Maduro era alvo de um mandado de prisão, solicitado pelo Ministério Público e aceito pela Justiça venezuelana, pelos crimes de usurpação de funções de autoridades, incitação a atividades ilegais e falsificação de documentos oficiais.

