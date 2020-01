Ex-marido pede a juiz uma luta de espadas para resolver divórcio

Jônathas Padilha, com informações do G1

O americano David Ostrom, 40 anos, pediu ao juiz Craig Dreismeier uma autorização para resolver uma disputa judicial com sua ex-mulher, Bridgette Ostrom, 38 anos, em uma luta de espadas.

Em seu pedido, David afirma que Bridgette e o advogado dela, Matthew Hudson, o “destruíram legalmente” na disputa sobre custódia, direitos de visitação e pagamento de impostos sobre propriedade.

Ainda segundo o pedido do ex-marido, o juiz teria o poder de deixar as partes “resolverem a disputa no campo de batalha, legalmente” já que julgamento por combate “nunca foi explicitamente banido ou restrito como um direito nos Estados Unidos”.

Além do inusitado requeriemento, ele pediu ao juiz o período de 12 semanas para providenciar espadas samurai do Japão.

O advogado da ex-mulher, Hudson, argumentou que essa disputa poderia terminar em morte. “tais ramificações provavelmente superam aquelas de questões tributárias e de custódia” e por isso solicita a rejeição do pedido pelo juiz.

O juiz disse que não irá emitir em breve uma resposta, citando irregularidades nas moções de ambos os lados. “Até que as etapas processuais adequadas para iniciar um processo judicial sejam seguidas, este tribunal não tomará nenhuma ação adicional a respeito de qualquer moção, objeção ou petição apresentada por qualquer das partes neste momento”, afirmou.

