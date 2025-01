Hamas e Israel trocam os primeiros reféns

O Hamas libertou neste domingo(19) as três primeiras reféns envolvidas na primeira etapa do acordo de cessar-fogo em Gaza, negociado com Israel .



As três jovens voltaram ao Estado judeu sob escolta militar, por homens fortemente armados, vestidos com uniformes das Brigadas al-Qassem, o braço armado do Hamas até a Praça Saraya, no oeste da Cidade de Gaza, após um processo intermediado pela Cruz Vermelha.



Em troca das três reféns, Israel soltou 90 prisioneiros palestinos, mulheres e crianças, detidos em prisões do país.

Após chegarem em Israel, as três foram levadas a um hospital nos arredores de Tel Aviv e apresentam um quadro de saúde estável, mas devem ficar internadas para realizar exames.

Segundo o Hamas, 30 prisioneiros palestinos serão libertados das prisões a cada refém israelense libertado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também