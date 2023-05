Homem drena reservatório com 2 milhões de litros de água para recuperar celular

Pedro Molina, com informações do Mundo Conectado

As vezes o esforço para recuperar um celular perdido vale mais que o próprio aparelho, porém, para o inspetor alimentar Rajesh Vishwas, o seu smartphone valeu o trabalho de drenar dois milhões de litros de água de um reservatório na cidade de Kanker, na Índia.

Funcionário do governo indiano, Rajesh perdeu o celular no local ao tentar tirar uma selfie, e chegou até mesmo a contratar mergulhadores locais para salvarem o aparelho, porém, a operação de resgate não teve frutos e o inspetor recorreu à drenagem.

Utilizando de sua posição no governo, ele redirecionou toda a água do reservatório para um canal próximo à barragem, operação que levou três dias.

O esforço valeu a pena para o indiano, que após drenar quase que toda a água do local finalmente encontrou seu aparelho celular, que, como já era de se esperar, não funcionava mais devido ao longo período em que passou submerso.

Sua ação, no entanto, não foi bem vista pelo governo, já que segundo o jornal The National, Vishwas foi temporariamente suspenso de seu cargo até uma investigação ser concluída e as penas cabíveis aplicadas ao funcionário.

"Ele foi suspenso até o inquérito ser concluído. A água é um recurso vital e não pode ser desperdiçada de forma alguma", afirmaram autoridades de Kanker.

A drenagem, no entanto, foi aprovada pelo governo, que cedeu autorização especial ao inspetor.

Ele se defende, afirmando que a drenagem foi positiva, já que a água do reservatório estava imprópria para o consumo, e o redirecionamento dela para o canal seria positivo para todo o sistema agropecuário da região, que sofre com falta de recursos hídricos.

