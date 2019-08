Homem joga US$ 23 mil no lixo por engano

Sarah Chaves, com informações do G1

Um homem do Oregon, nos Estados Unidos, conseguiu recuperar quase US$ 23 mil cerca de R$ 89,4 mil, em moeda brasileira no sábado (3), após jogar por engano a quantia no lixo, o dinheiro percorreu a distancia de 321km até o dono.

O dinheiro foi achado em uma caixa de sapatos por funcionários de uma empresa de reciclagem na Califórnia.

Ele jogou a quantia no lixo na quinta-feira (1º), mas, quando percebeu o erro, o dinheiro já havia sido colocado em um caminhão que seguia para o estado vizinho, a caminho da empresa de reciclagem Recology.

O homem, que não foi identificado, entrou em contato com a empresa e pediu que ficassem de olho caso a caixa de sapatos com o dinheiro aparecesse. A quantia, exatos US$ 22.940, era sua poupança.

A gerente do Samoa Resource Center, operado pela Recology, Linda Wise, disse que não tinha muita esperança de encontrar o dinheiro. "Levamos bastante material todo dia, então as chances de encontrar isso não são muito melhores do que achar uma agulha em um palheiro", disse.

"Mas então a caixa apareceu e veio descendo pela fila de separação, e ficamos todos animados ao vê-la", contou Wise.

Quase todo o dinheiro, com exceção de US$ 320, foi recuperado. A empresa explica que a pequena quantia pode ter caído da caixa quando veio pela fila de separação.

