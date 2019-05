Imagem forte - Homem tenta se suicidar e arranca o próprio olho

Joilson Francelino, com informações do site ABC Color

Um homem identificado como Hugo Magalhães arrancou seu próprio olho na manhã desta quarta-feira (8), em Ciudad del Este, no Paraguai.

De acordo com o site ABC Color, o homem tem naturalidade brasileira e estava sob efeito de drogas. Inicialmente, ele tentou cortar o pênis, sem sucesso, com as mãos ele estourou um olho e arrancou o outro.

Testemunhas disseram que o rapaz estava tentando se suicidar. Uma equipe de socorro foi acionada e Hugo foi encaminhado para uma unidade de saúde, onde permanece sob observação.

