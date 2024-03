Israel rejeita proposta de cessar-fogo e Ramadã inicia em meio à guerra

Neste domingo (10), a esperança de iniciar o mês do Ramadã com um cessar-fogo na Faixa de Gaza foi tirada dos palestinos, pois Israel rejeitou as exigências do Hamas. Caso o acordo fosse aceito, reféns israelenses seriam libertados em troca de palestinos detidos nas prisões.

O Egito, o Catar e os Estados Unidos tentaram mediar a trégua até a véspera do Ramadã, que iniciou hoje (11). Enquanto isso, milhares de policiais mobilizados estão ao longo das ruas estreitas da Cidade Velha de Jerusalém, onde os fiéis são esperados todos os dias da tradição no complexo da mesquita de Al aqsa, um dos locais mais sagrados do Islã.

A polícia local afirma atuar para garantir um Ramadã pacífico, mas tomou medidas para reprimir informações provocativas e distorcidas nas redes sociais, e já prendeu 20 pessoas suspeitas de terrorismo.

