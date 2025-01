JD1TV: Jovem enrosca piercing do nariz em cadeira e acaba presa

Está rodando nas redes sociais um vídeo, gravado em 10 de janeiro, de uma jovem da Indonésia que acabou presa em uma cadeira de seu trabalho após o piercing que tem no nariz ficar enroscado no móvel.

Um vídeo mostra o início da situação, com os colegas de trabalho da jovem tentando ajudá-la a desprender o piercing da cadeira, mas sem sucesso. Vendo o desespero da jovem, os colegas de trabalho a levam, junta da cadeira, até o Corpo de Bombeiros.

Em um clima de bom humor, os bombeiros até brincam com a jovem, levando uma serra elétrica, dizendo que precisariam usar a ferramenta para cortar o nariz da jovem fora para tirá-la da situação.

Apesar da brincadeira, o piercing foi removido alguns momentos depois, com a ajuda de um alicate, em apenas cinco minutos, com os bombeiros até mesmo comemorando e dançando após livrar a jovem da situação inusitada.

Confira o vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também