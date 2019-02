Maduro fecha a fronteira da Venezuela com o Brasil

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta-feira (21) o fechamento da fronteira da Venezuela com o Brasil e a realização de um “grande show” de música na área que faz divisa com a Colômbia. “A partir das 20h de hoje (21h no horário de Brasília) a fronteira terrestre com o Brasil será fechada", anunciou Maduro durante reunião com o Estado Maior das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB) por videoconferência do Comando Estratégico Operacional de Caracas.

Ele avalia também o fechamento da fronteira colombiana, na qual está a cidade Cúcuta, que centraliza os repasses de doações para os venezuelanos. "Quero que seja uma fronteira dinâmica e aberta com a Colômbia, mas sem provocações”, afirmou.

"Decidi que o espaço está totalmente fechado, até novo aviso sobre a fronteira terrestre com o Brasil, melhor prevenir do que remediar", acrescentou. Maduro disse ainda que a Venezuela está passando por uma grande provocação. “O governo que presido está na vanguarda da proteção das pessoas", disse.

Há informações não confirmadas oficialmente que foram enviados militares para cidade de Santa Helena de Uairén, na fronteira com o Brasil.

