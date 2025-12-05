Menu
Menu Busca sexta, 05 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Internacional

Maduro pede apoio de brasileiros no mesmo dia de ataque dos EUA

O ditador convocou o povo "as ruas" e agradeceu apoio do MST

05 dezembro 2025 - 09h55Sarah Chaves
Nicolas MaduroNicolas Maduro   (Redes Sociais)
Dr Canela

Em meio ao aumento da pressão internacional, o presidente venezuelano Nicolás Maduro fez na quinta-feira (4) um apelo em português ao povo brasileiro para que apoie seu governo, enquanto os Estados Unidos anunciaram um novo ataque contra uma embarcação suspeita de narcotráfico no Pacífico Oriental. As duas ações, ocorridas no mesmo dia, ampliam o clima de tensão entre Caracas e Washington.

“Povo do Brasil, saiam às ruas para apoiar a Venezuela em sua luta pela paz e soberania”, declarou Maduro em transmissão oficial, exaltando a “unidade” entre brasileiros e venezuelanos. O líder também agradeceu ao MST pelo envio de um boné, citado por um ministro durante o programa estatal “El Sofá”, como gesto de solidariedade às organizações comunitárias socialistas do país.

Horas após o pronunciamento, as Forças Armadas dos Estados Unidos informaram ter abatido quatro homens que ocupavam uma embarcação suspeita de transportar drogas em águas internacionais. Segundo o comunicado militar, informações de inteligência apontavam que o barco navegava por uma rota conhecida do narcotráfico no Pacífico Oriental.

Desde o início de setembro, tropas norte-americanas realizaram ao menos 23 ações semelhantes, que deixaram mais de 80 mortos, intensificando a estratégia de pressão do governo Donald Trump sobre o regime venezuelano. Washington acusa Maduro de favorecer o tráfico de drogas, algo que o presidente nega repetidamente.

Reportar Erro
Dr Canela
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca
Internacional
Estratégia dos EUA libera uso de força letal na América Latina
Agora, mais de 50,6 mil famílias devem ser beneficiadas
Geral
Revisão Tarifária da Sanesul prevê aumento em duas etapas e amplia tarifa social
Governador Eduardo Riedel (PP)
Política
CCJR aprova licença de 18 dias para Eduardo Riedel
Benjamin Netanyahu em Jerusalém
Internacional
Pressionado por julgamento, Netanyahu solicita indulto presidencial em Israel
Passagem de ciclone deixa rastro de destruição na Tailândia
Internacional
Passagem de ciclone afeta quatro países e deixa quase 600 mortos na Ásia
Donald Trump, presidente dos EUA
Internacional
Vídeo: Trump fala em ofensiva terrestre contra o narcotráfico na Venezuela
Soldado é socorrido após ser baleado perto da Casa Branca
Internacional
Tiroteio perto da Casa Branca deixa dois militares feridos nos EUA
Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro -
Política
Eduardo Bolsonaro vira réu no STF por coagir ministros; Defensoria Pública assume defesa
Filho guarda corpo mumificado da mãe há anos para receber aposentadoria dela e acaba preso
Internacional
Filho guarda corpo mumificado da mãe há anos para receber aposentadoria dela e acaba preso
VÍDEO: Explosão atinge navio cargueiro no porto de Los Angeles
Internacional
VÍDEO: Explosão atinge navio cargueiro no porto de Los Angeles

Mais Lidas

Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Câmera flagrou um dos assaltos -
Polícia
VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande
Picape capotou após colisão
Trânsito
Motorista de picape morre em acidente entre Amambai e Ponta Porã