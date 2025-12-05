Maduro pede apoio de brasileiros no mesmo dia de ataque dos EUA

Em meio ao aumento da pressão internacional, o presidente venezuelano Nicolás Maduro fez na quinta-feira (4) um apelo em português ao povo brasileiro para que apoie seu governo, enquanto os Estados Unidos anunciaram um novo ataque contra uma embarcação suspeita de narcotráfico no Pacífico Oriental. As duas ações, ocorridas no mesmo dia, ampliam o clima de tensão entre Caracas e Washington.

“Povo do Brasil, saiam às ruas para apoiar a Venezuela em sua luta pela paz e soberania”, declarou Maduro em transmissão oficial, exaltando a “unidade” entre brasileiros e venezuelanos. O líder também agradeceu ao MST pelo envio de um boné, citado por um ministro durante o programa estatal “El Sofá”, como gesto de solidariedade às organizações comunitárias socialistas do país.

Horas após o pronunciamento, as Forças Armadas dos Estados Unidos informaram ter abatido quatro homens que ocupavam uma embarcação suspeita de transportar drogas em águas internacionais. Segundo o comunicado militar, informações de inteligência apontavam que o barco navegava por uma rota conhecida do narcotráfico no Pacífico Oriental.

Desde o início de setembro, tropas norte-americanas realizaram ao menos 23 ações semelhantes, que deixaram mais de 80 mortos, intensificando a estratégia de pressão do governo Donald Trump sobre o regime venezuelano. Washington acusa Maduro de favorecer o tráfico de drogas, algo que o presidente nega repetidamente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também