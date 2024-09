Maggie Smith, a professora Minerva McGonagall de Harry Potter, morre aos 89 anos

A atriz Maggie Smith, marcada por viver Minerva McGonagall na saga Harry Potter, morreu aos 89 anos. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (27), os filhos da artista, Toby Stephens e Chris Larkin, dizem que ela “faleceu pacificamente no hospital na manhã” de hoje.

“É com grande tristeza que temos que anunciar a morte de Dame Maggie Smith. Ela faleceu pacificamente no hospital na manhã de sexta-feira, 27 de setembro. Uma pessoa intensamente reservada, ela estava com amigos e familiares no final. Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó”, diz a nota.

A causa da morte de Maggie não foi revelada, mas os filhos da artista agradecem a equipe do hospital Chelsea and Westminster “por seus cuidados e gentileza incansável durante seus últimos dias”.

Trajetória de Maggie Smith

Maggie Smith fez sucesso no cinema, no teatro e na televisão. Seu principal papel foi como Minerva McGonagall em Harry Potter, papel que passou a viver em 2001.

Durante as gravações do filme Enigma do Príncipe, em 2008, Maggie foi diagnosticada com câncer de mama e se submeteu a sessões de quimioterapia. Ela concluiu as filmagens, mesmo em meio ao tratamento.

Além de Harry Potter, ela também teve um papel marcante na série Downton Abbey, como Violet Crawley.

A atriz é vencedora de dois prêmios Oscar, quatro Emmys, três Globos de Ouro, um Tony e sete Baftas.

