“Mundo justo e fraterno” foi o tema do encontro de Lula e Francisco

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou em uma rede social uma foto do encontro que teve com o papa Francisco nesta quinta-feira (13) e escreveu que a conversa girou em torno de “um mundo mais justo e fraterno”.

Ainda de acordo com a publicação de Lula, a conversa durou aproximadamente uma hora. Detalhes do que foi conversado, nas dependências do Vaticano, ainda não foram divulgados.

A reunião, denominada como Sínodo pelo próprio papa, em 2017, serve como ferramenta para o “chefe” da Igreja Católica consultar e observar debates sobre o tema a fim de elaborar um material para dar diretrizes ao clero.

Lula tem até sábado (15) para voltar ao Brasil. Ele só conseguiu ir à Europa com determinação judicial, já que tinha uma audiência marcada para prestar depoimento.

