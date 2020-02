Papa e Lula se reúnem nesta quinta

O encontro entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Papa Francisco será nesta quinta-feira (13) no Vaticano. Na oportunidade, os dois devem falar sobre temas como fome e desigualdade.

Há especulações que, também, a ocorrência de disputas políticas travadas por meio do Judiciário estará na pauta. O encontro foi intermediado pelo presidente da Argentina, Alberto Fernández.

Lula só conseguiu viajar após uma decisão na Justiça Federal do DF, que adiou um depoimento que o ex-presidente concederia no último dia 11, data que viajou para a Europa. O ex-presidente deve voltar ao Brasil no sábado (15).

O horário da reunião ainda não foi divulgado.

