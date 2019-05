Peão de MS vence rodeio nos EUA

O peão sul-mato-grossense José Vitor Leme, de Ribas do Rio Pardo, venceu a etapa de Albuquerque (EUA), no final de semana, em mais uma trajetória para a disputa do título mundial da PBR (Professional Bull Riders). O brasileiro terminou a final com 92,75 pontos a bordo do touro Cochise e garantiu a fivela e a permanência na liderança do ranking.

Conforme o site MS Todo Dia, o brasileiro parou nos quatro touros que encarou na etapa, marcando 87,75 pontos (round 1), 76,50 (round 2), 88,25 (round 3) e os 92,75 (round final), o que lhe rendeu 345,25 pontos e o título. O resultado o mantém na liderança do mundial, com 3452 pontos e um aproveitamento de 52%.

O segundo colocado na etapa foi Chase Outlaw, atual vice-líder do ranking. O americano fez 89,50 pontos (round 1), 85,00 (round 2), não pontuou no round 3 e, na final, cravou 90 pontos, totalizando 264,50 pontos.

João Ricardo Vieira foi o terceiro colocado na etapa e se mantém também em terceiro no ranking mundial. Vieira fez 87,50 pontos (round 1), não pontuou no round 2, 88,75 (round 3) e também não pontuou na final, resultando em 180 pontos.

