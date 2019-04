Corinthians é Campeão Paulista 2019

Por 2 x 1, o Corinthians venceu o São Paulo, em casa, neste domingo (21), e levou o título de Campeão Paulista 2019.

Quem abriu o placar foi o Timão com gol do lateral-esquerdo, Danilo Avelar, logo aos 30 minutos do primeiro tempo. Aos 47, o atacante Antony marcou o primeiro do São Paulo.

A disputa foi decidida no segundo tempo, aos 47 minutos, com gol de Vagner Love.

Na história do Paulista, o Corinthians é o clube que mais teve oportunidade de comemorar um título, agora, 30 vezes. A penúltima delas, inclusive, foi em 2018, ao superar o Palmeiras na decisão.

O São Paulo é o quarto clube com mais títulos levantados na competição: 21. O último foi em 2005, após bater justamente o Corinthians.

