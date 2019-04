Corinthians ameaça não entrar em campo se ônibus for alvejado no Morumbi

Após o ônibus do Palmeiras ser atacado por vândalos da própria torcida antes da partida contra o Junior Barranquilla, em ofício, o Corinthians avisa que não jogará a primeira final se ônibus for alvejado no trajeto para o Morumbi.

O Timão decidiu que não entrará em campo se o ônibus da delegação for alvejado por torcedores do São Paulo na chegada ao Morumbi para a primeira final do Campeonato Paulista, marcada para domingo, às 15h (MS).

O Timão enviou um ofício à Polícia Militar, ao promotor Paulo de Castilho, à Federação Paulista de Futebol e ao próprio São Paulo, alertando que não vai tolerar incidentes na aproximação ao estádio. A informação é do site "Meu Timão".

O ônibus do Corinthians foi alvo de vandalismo no ano passado, assim que o veículo fez a aproximação para entrar no estádio, pelo portão 1, local de grande concentração de torcedores do São Paulo. Um dos vidros do veículo ficou danificado. Mas na ocasião, ninguém se feriu.

Esse caso não foi o primeiro, o Timão também enfrentou problemas no acesso ao Morumbi antes de clássicos contra o São Paulo em 2017 e 2013. O São Paulo ainda não se manifestou sobre a decisão do rival.

Depois da primeira final, os clubes voltam a se enfrentar no dia 21 de abril, também às 15h (MS) na Arena Corinthians, em Itaquera.

