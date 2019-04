Justiça condena Corinthians a pagar aluguel de parte do Parque São Jorge

A justiça condenou o Corinthians a pagar uma indenização à Prefeitura de São Paulo referente a 28 anos de aluguel de parte do terreno do Parque São Jorge, sede social do clube.

O valor que o Corinthians terá de pagar ainda precisa ser calculado. Cabe recurso, e o Timão promete ingressar com medidas em instâncias superiores.

A decisão judicial foi dada pelo juiz Josué Vilela Pimentel, da 8ª Vara de Fazenda Pública, na última semana. Ele anulou um decreto de 1991, quando a então prefeita Luiza Erundina concedeu permissão de uso das áreas localizadas no bairro do Tatuapé por tempo indeterminado ao Corinthians, sem a necessidade de pagamentos.

Desde o ano de 2001 o Ministério Público move ação contra o Corinthians alegando invasão a quatro terrenos municipais, que somam mais de 35 mil m².

O Timão argumenta que, com a retificação do leito do Rio Tietê, áreas muito valiosas do clube foram alagadas. Então houve uma "permuta oficiosa" com áreas públicas. Segundo a defesa corintiana, "com muito custo, financeiro e laborioso, o clube transformou um pantanal em solo bom, nele edificando e, assim, evitando favelamento e deterioração".

A promotoria entende que "a utilização gratuita dos imóveis gera enriquecimento ilícito ao permissionário, que não suporta qualquer encargo e não remunera o poder público pelo uso do imóvel”.

