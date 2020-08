Polícia tenta impor distanciamento em praia e é atacada

Flávio Veras, com informações do G1

O desrespeito ao distanciamento físico foi o estopim de uma enorme briga na praia de Blankenberge, na costa da Bélgica, no último sábado (8). A polícia tentou intervir e foi atacada por banhistas. Várias pessoas foram presas.

Segundo a imprensa local, a briga começou quando a polícia tentou conscientizar um grupo de jovens que não respeitava o distanciamento físico na areia. As autoridades tentaram retirá-los da praia, mas, irritados com a intervenção, os banhistas atacaram as forças de ordem.

Rapidamente a areia se transformou em um campo de batalha. A polícia teve de pedir reforços e cerca de 120 homens foram mobilizados. Imagens filmadas por testemunhas e postadas nas redes sociais mostram os banhistas atacando as forças de ordem com areia, cadeiras de praia e guarda-sóis. Os policiais levaram alguns minutos para conter a situação, que terminou com vários banhistas detidos.

