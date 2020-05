Preso “liberado” pela pandemia não aguenta esposa e quer voltar pra cadeia

Priscilla Porangaba, com informações do Uol

Um detento na Argentina que estava em prisão domiciliar pediu para ser preso novamente em regime fechado após ficar em quarentena com a esposa.

Segundo o site Uol, a defesa do detento justificou que a troca de casa pela Unidade Penal nº1 do Paraná é porque o homem não “parava de brigar com a esposa”.

O detento teria contado ao advogado Augusto Lafferriere que queria evitar discussões com a mulher, com quem está confinado durante a quarentena.

Ainda de acordo com o site, o preso é investigado por suspeita de ligação com uma quadrilha de traficantes.

