Primeiro-ministro israelense aprova planos de ação em Rafah

Nesta sexta-feira (15), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu deu sinal verde para os planos de ação em Rafah. O anúncio foi feito pelo escritório dele, em um comunicado após uma reunião em Tel Aviv, cidade israelense.

Israel deseja transferir palestinos deslocados de Rafah para enclaves humanitários na Faixa de Gaza, antes de um ataque das Forças de Defesa de Israel (IDF) à última área restante na região.

Há uma estimativa de que 1,4 milhão de pessoas em Rafah, no sul de Gaza, foram deslocadas várias vezes por diversas partes da região.

Mais detalhes não foram divulgados. Mas o gabinete de Netanyahu reforçou que as exigências do Hamas para o cessar-fogo são ridículas.

