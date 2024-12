Rebeldes queimam o túmulo do pai de Bashar al-Assad na Síria

Rebeldes sírios invadiram e incendiaram nesta quarta-feira (11) o túmulo do ditador Hafez al-Assad, pai de Bashar al-Assad, que fugiu do país na última semana após a derrubada de seu regime.

Em imagens que foram divulgadas pela agência de notícias AFP, homens de uniforme aparecem andando pelo mausoléu destruído e em chamas na cidade de Qardaha, na região de Lataquia, de onde veio a família Assad, na Síria.

Segundo a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos, a destruição do mausoléu ocorreu depois de líderes do Comando de Operações Militares, a coalizão de facções insurgentes que derrubou o regime da família Assad, terem se reunido com “figuras proeminentes de Qardaha” para “obter o seu apoio e restaurar a segurança na região”.

