Ronaldinho Gaúcho é preso no Paraguai

Priscilla Porangaba, com informações do R7

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai por entrar no país com um passaporte falso. A informação foi reportada pela jornalista paraguaia Soledad Franco e confirmada oficialmente pelo Ministério do Interior do governo paraguaio nessa noite de quarta-feira (4).

De acordo com o comunicado oficial, a polícia paraguaia adentrou na suíte em que Ronaldinho estava hospedado com seu irmão Assis e encontrou no local dois passaportes paraguaios falsificados, que permitiram suas entradas no país, já que o passaporte brasileiro do ex-jogador foi confiscado pela justiça brasileira no fim de 2018 por uma multa ambiental no valor de R$ 2,5 milhões.

Ambos foram convocados a prestar esclarecimentos ao Ministério Público na manhã desta quinta-feira (5). A operação policial ocorreu na suíte presidencial do Hotel Resort Yacht y Golf Club em Lambaré, vizinho a Assunção.

O registro da ocorrência mostra que os agentes chegaram ao local às 21h15. Ronaldinho chegou ao Paraguai nesta quarta para participar de um evento beneficente. Os passaportes supostamente adulterados teriam sido apresentados pelo jogador e pelo seu irmão na entrada do país.

A denúncia da Polícia Nacional foi levada à Procuradoria-geral do país, que coordenou a operação após determinação judicial.

O comunicado da polícia ressalta que foi providenciado que eles permaneçam nos quartos, devendo comparecer nesta quinta-feira às 8h na sede do Ministério Público. Aos policiais, eles disseram que foram ao Paraguai a convite de Nelson Belotti, dono do cassino Il Palazzo, e que depois foram contatados por um representante da fundação “Fraternidade Angelical” para alguns eventos.

Deixe seu Comentário

Leia Também