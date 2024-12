Síria adota nova bandeira após o fim do regime de Bashar al-Assad

Pouco menos de uma semana após os rebeldes jihadistas colapsarem o regime ditatorial de Bashar al-Assad, no último domingo (8), moradores, pessoas contrárias ao governo anterior e até mesmo diplomatas adotaram uma nova bandeira da Síria, simbolizando uma nova era do país.

Logo após a invasão da capital do país, Damasco, os rebeles substituíram a antiga bandeira nacional, que portava as cores vermelha, preta e branca e com duas estrelas verdes, pela nova versão, que usa as cores verde, branca e preta e com três estrelas vermelhas ao centro.

A nova bandeira é um símbolo da oposição, que por anos lutou contra o regime ditatorial da família Assad. Anteriormente, a bandeira foi utilizada como representação oficial do país entre as décadas de 1920 e 1960, período da colonização francesa da Síria.

A outra bandeira, agora a antiga, foi dotada durante o regime de Hafez al-Assad, pai de Bashar al-Assad, em 1980, e a adoção da nova versão simboliza o fim do regime ditatorial da família.

Além de ser adotada pelos rebeldes e cidadãos sírios, algumas embaixadas da Síria ao redor do mundo, como na Alemanha, Tunísia, Grécia, Bélgica e Rússia, já adotaram a nova bandeira.

