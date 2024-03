Torcedores do Atlético de Madrid chamam Vini Jr de macaco antes de partida

O jogador brasileiro Vini Jr voltou a ser alvo de ataques racistas nesta quarta-feira (13), desta vez, por parte de torcedores do Atlético de Madrid, que foram flagrados puxando um canto com o atacante do time espanhol sendo chamado de chimpanzé.

Segundo o jornal "As", os ataques ocorreram enquanto o grupo de torcedores aguardava a chegada do ônibus com o time do Atlético de Madrid. Modificando um canto de exaltação do clube, Vini foi chamado de chimpanzé durante o ataque. “Alé, alé, alé, Vinicius chimpanzé”, gritaram.

Vini já foi alvo de outros ataques racistas no mesmo local. Em 2022, ele foi chamado de macaco durante uma partida do time. O jogador também foi alvo de racismo anteriormente ainda nesta temporada, quando foi novamente chamado de macaco.

