Trump ameaça tarifar países do Brics e comete gafe ao incluir a Espanha no grupo

Nesta terça-feira (21), o recém-empossado presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou a sua intenção de impor uma tarifa de 100% sobre transações comerciais com países membros do Brics – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – caso o bloco avance nas negociações para 'desdolarizar' seus acordos comerciais.

No entanto, Trump cometeu um erro ao incluir a Espanha como parte do grupo. O equívoco ocorreu durante uma entrevista no Salão Oval, quando Trump foi questionado sobre o compromisso dos espanhóis com os gastos mínimos de 2% do PIB exigidos pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O republicano inicialmente criticou o país europeu por estar "muito abaixo" do limite estipulado, mas rapidamente mudou o foco para os Brics. "Eles são uma nação Brics, a Espanha. Você sabe o que é uma nação Brics? Você vai descobrir", afirmou.

Antes mesmo de assumir o cargo, Trump já havia criticado o grupo econômico em sua rede social, exigindo que os países membros desistissem de criar uma moeda alternativa ao dólar.

Na ocasião, ameaçou retaliar com tarifas comerciais. "A ideia de que os países do Brics estão tentando deixar o dólar enquanto ficamos parados observando acabou", escreveu.

Até o momento, nenhum dos países do Brics se pronunciou sobre as novas ameaças do presidente norte-americano. Já a Espanha, por meio de uma porta-voz do governo, refutou a declaração de Trump, esclarecendo que o país não faz parte do bloco. "A Espanha é um membro comprometido da Otan e considera os Estados Unidos um aliado natural", afirmou.

