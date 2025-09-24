Menu
Justiça

Acusado de matar homem em bar no Coronel Antonino é condenado a 6 anos de prisão

Segundo a denúncia, a vítima jogava sinuca quando foi atingida por um golpe de faca desferido pelo acusado, que fugiu sem prestar socorro

24 setembro 2025 - 09h38Vinícius Santos
Local do crime - Local do crime -   (Foto: Reprodução/Processo)

Thiago Cristaldo Alves, de 41 anos, foi condenado a seis anos de prisão pelo homicídio de Luiz Satiro de Camargo, de 58 anos. O julgamento aconteceu na última terça-feira (23), na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

O crime ocorreu em novembro de 2018, em um bar localizado na rua Carlos de Carvalho, esquina com a rua Duas Vilas, no bairro Coronel Antonino. Segundo a denúncia, a vítima jogava sinuca quando foi atacada com um golpe de faca pelo acusado. Após o crime, Thiago deixou o local sem prestar socorro.

O julgamento foi presidido pelo juiz Carlos Alberto Garcete. O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do crime, rejeitando as teses apresentadas pela defesa, que pediu absolvição ou redução da pena com base em violenta emoção e confissão.

Na sentença, o juiz manteve a ordem de prisão do réu. A defesa ainda pode recorrer da decisão.

