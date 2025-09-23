Menu
Cidade

Acusado de matar homem em bar no bairro Coronel Antonino é julgado em Campo Grande

Segundo a denúncia, a vítima jogava sinuca quando foi atingida por um golpe de faca desferido pelo acusado, que fugiu sem prestar socorro

23 setembro 2025 - 08h37Vinícius Santos
Local do crime - Local do crime -   (Foto: Reprodução/Processo)

A 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande realiza nesta terça-feira (23) o julgamento de Thiago Cristaldo Alves, de 41 anos, acusado de matar Luiz Satiro de Camargo, de 58 anos, em novembro de 2018. 

O caso aconteceu em um bar localizado na rua Carlos de Carvalho, esquina com a rua Duas Vilas, no bairro Coronel Antonino. Segundo a denúncia, a vítima jogava sinuca quando foi atacada pelo acusado, que desferiu um golpe de faca. Após o crime, Thiago deixou o local sem prestar socorro.

O julgamento ocorre sob a presidência do juiz Carlos Alberto Garcete. Thiago está foragido desde julho de 2019, quando teve a prisão decretada, e o processo seguirá sem a presença dele.

Quaisquer informações sobre o paradeiro do acusado podem ser comunicadas às forças de segurança pelo telefone 190. O resultado do julgamento está previsto para ser divulgado ainda hoje, sendo a defesa do réu realizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul (DPGE-MS).

Como funciona o júri popular?

O júri popular é previsto na Constituição Federal como garantia individual para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Ele funciona em duas fases.

A primeira é a instrução processual, em que se produzem provas e se decide se o caso vai ou não a julgamento.

A segunda é o julgamento em si, realizado por sete jurados escolhidos entre 25 convocados para a sessão. Essas pessoas, que não são juízes de carreira, formam o Conselho de Sentença e decidem o destino do réu.

No plenário, são ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, e depois o réu. Em seguida, acusação e defesa apresentam seus argumentos, podendo haver réplica e tréplica.

Depois, os jurados votam de forma sigilosa respondendo “sim” ou “não” aos quesitos apresentados pelo juiz. O magistrado anuncia a decisão final, que deve respeitar o que foi decidido pelos jurados.

