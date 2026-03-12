Assassinato brutal de mulher no Los Angeles: rÃ©us sÃ£o absolvidos e crime fica impune

Os jurados do Conselho de Sentença decidiram pela absolvição de Edmar Macedo Cardoso e Diego Barbosa Freitas, acusados de envolvimento no assassinato de Elizângela Arce Corrêa, de 44 anos, e no esfaqueamento do ex-namorado dela, de 42 anos. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (12), na 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Diante da decisão dos jurados, o juiz Carlos Alberto Garcete determinou a soltura dos dois réus, que estavam presos. O crime ocorreu em setembro de 2024, no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. Elizângela teria sido atingida por 12 golpes de faca, enquanto o ex-namorado da vítima sobreviveu ao ataque.

Outro réu pelo crime, Arlindo Francisco Natalino Júnior, acusado de auxiliar no assassinato, já havia sido levado a júri e foi absolvido em 13 de agosto de 2025. Na prática, o crime ficou sem punição, apesar da investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

A motivação dos ataques foi apontada como um desacordo relacionado a dívidas que os acusados tinham com as vítimas. Valdeci, a vítima sobrevivente, reconheceu os réus em juízo e relatou que eles lhe deviam dinheiro. Contudo, o desfecho do caso foi a absolvição de todos.

Tese defensiva acolhida

No julgamento, o egrégio Conselho de Sentença acolheu as teses da defesa, reconhecendo a negativa de autoria dos crimes de homicídio doloso qualificado e de tentativa de homicídio qualificado em relação a ambos os acusados.

