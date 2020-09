Candidatos à eleição podem tirar certidões on-line pelo TJMS

Os candidatos interessados a cargos públicos em todo país se preparam para apresentar suas candidaturas e entre os requisitos está a apresentação de certidões criminais negativas, para se enquadrarem na Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135/2010). O documento pode ser obtido de forma rápida e gratuita, pela internet, no Portal Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Além de certidões criminais, o portal do TJMS expede de forma rápida e gratuita certidões negativas de ações cíveis. Para acessar basta entrar no portal do TJMS, ir ao menu Serviços e clicar em Certidões. Importante lembrar que é possível obter as certidões criminais e cíveis separadamente.

O Poder Judiciário de MS possui quase a totalidade de seus processos em meio eletrônico, o que possibilita que o banco de dados encontre com facilidade uma informação judicial. Basta ter em mãos informações básicas, como nome completo, CPF e nome dos pais. Em Campo Grande pode-se fazer a solicitação pelo e-mail [email protected].br.

A certidão de 2º grau pode ser solicitada pelo e-mail [email protected] No caso da certidão positiva, juntamente com o comprovante de pagamento pela certidão cível, que poderá ser obtida pelo portal e-SAJ.

A certidão on-line tem a mesma validade da física, podendo ainda ter sua autenticidade verificada pelo mesmo link onde a emissão é feita. Ela deve ser aceita em todos os locais e órgãos municipais, estaduais e federais.

Se a certidão for positiva, em razão da existência de processo em tramitação, o interessado deve entrar em contato com o cartório distribuidor do Fórum de sua cidade ou no Tribunal de Justiça, pelo e-mail [email protected], para as certidões de 2º grau.

