Caso Sophia: mãe é intimada para júri e avalia recorrer da decisão

Stephanie de Jesus da Silva, mãe de Sophia Ocampos de Jesus, recebeu a intimação do juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, comunicando a decisão de levá-la a júri popular pela morte da pequena Sophia. O caso, marcado pela violência e assassinato da criança aos dois anos em Campo Grande, gerou comoção social em todo o país.

As datas para o júri popular foram definidas para o período de 12 a 14 de março, com início às 8h, conforme decidido pelo magistrado. Aluízio Pereira dos Santos destacou a complexidade dos crimes.

Ao ser intimada, Stephanie recebeu o oficial de justiça e declarou: “Indagada, a acusada disse que possui três advogados. Disse, outrossim, que irá consultá-los acerca da possibilidade de interposição de recurso contra a decisão de pronúncia.”

A reportagem do JD1 Notícias apurou que Stephanie permanece detida no Estabelecimento Penal Feminino de São Gabriel do Oeste. Ela tem um prazo de cinco dias para, se desejar, recorrer da decisão através de sua defesa.

O padrasto da menor, Christian Campoçano Leitheim, também deve ser intimado da decisão. Entretanto, até o momento, não consta nos autos a confirmação da intimação dele.

