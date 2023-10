Caso Sophia: Ministério Público pede júri popular de réus

O MPMS (Ministério Publico de Mato Grosso do Sul) entrou com pedido à Justiça nesta segunda-feira (9), para que Sthepanie de Jesus da Silva e Christian Campoçano Leitheim sejam julgados em júri popular, em Campo Grande. Os dois são réus pela morte da pequena Sophia O'campo, que morreu aos 2 anos, em janeiro deste ano.

Sthepanie é mãe da menina, Christian, padrasto. Ambos são acusados de homicídio agravado por motivo fútil, meio cruel e contra menor de 14 anos, com implicações por se tratar de crime hediondo. O homem soma acusação de estrupo de vulnerável.

O relatório da promotoria agrupa partes dos depoimentos, perícia, relatórios do atendimento médico e troca de mensagens entre os acusados. O acumulado de provas corroboram o pedido para que os réus sejam julgados em júri popular.

Conversas entre os acusados são incluídas como prova. Imagens de Sophia com a cabeça sangrando, exatamente um ano antes da morte, foi compartilhada pelos dois réus. Stephanie questionava o então companheiro sobre o ferimento. Em resposta, Christian disse que "deu dois cascudos” na criança, alegando que o corte, provavelmente, era mínimo.

“Tais agressões recorrentes, por parte dos denunciados, decorriam do mero desgostar por parte deles em relação ao comportamento, de Sophia, o qual não passava dos limites da normalidade para uma criança de dois anos, assim como a ação homicida motivada por tais situações”, frisaram os promotores.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também