Sophia é lembrada como uma criança triste por testemunha em audiência

“Ela era educadinha desde pequena, meiga, mas tinha um olhar de tristeza”, disse a última testemunha de defesa de Christian Campoçano Leitheim, acusado de ser um dos autores da morte da pequena Sophia Jesus OCampo, morta aos de 2 anos em janeiro desse ano, na tarde desta quinta-feira (28), na 4° audiência do caso, realizada na 2ª Vara do Tribunal do Júri, em Campo Grande.

Christian é filho da ex-cunhada da testemunha, que lembrou e se emocionou ao falar do olhar triste de Sophia. “Ela não era era de brincar. Ela era triste. De ficar mais no cantinho dela. Eu sentia tristeza nela. Sou pai de duas meninas também, e ela parecia triste, com falta de afeto. Mas nunca vi hematomas pelo corpo”, comentou.

Ainda declarando que a menina era ‘a mais tristinha perto das outras crianças’, o homem disse que apesar de notar isso, não tinha muita convivência com a família. “Ela era educadinha desde pequena, meiga, mas tinha um olhar de tristeza”, disse ele chorando.

Após as declarações feitas, o pai da Sophia comentou à imprensa que a pequena era outra pessoa quando tinha que estar na companhia da mãe Stephanie de Jesus Da Silva, outra suspeita da morte da menina, e do padrasto.

“O que ele falou é totalmente ao contrário do que ela era conosco. A Sofia era uma criança alegre, tudo que você ela aceitava para ela, ela comia, ela pedia, ela brincava comigo e com o Igor, a gente ficava até uma hora, duas horas da manhã brincando, então isso me mostra cada vez mais o que acontecia lá na casa com os dois”, disse Jean Carlos Ocampo.

