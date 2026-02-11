Menu
Menu Busca quarta, 11 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Caso Vanessa Ricarte: Feminicídio completa um ano e mobiliza protesto por julgamento

O TJMS divulgou nota de esclarecimento sobre o andamento do processo, negando qualquer morosidade e afirmando que está dentro dos ditames legais

11 fevereiro 2026 - 14h38Vinícius Santos
Vanessa Ricarte foi assassinada horas depois de registrar um boletim de ocorrência contra o exVanessa Ricarte foi assassinada horas depois de registrar um boletim de ocorrência contra o ex   (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Nesta quinta-feira (12), colegas de profissão, amigos e integrantes da sociedade civil voltam a se mobilizar em Campo Grande para cobrar Justiça um ano após o feminicídio da jornalista Vanessa Ricarte. Ela foi morta no dia 12 de fevereiro, após ser esfaqueada pelo ex-noivo, na Capital.

Pelo crime é réu Caio César Nascimento Pereira. Para marcar a data e pressionar o sistema judiciário, está sendo organizado um protesto em frente ao Tribunal do Júri, com início marcado para às 16h. O ato tem como principal pauta a cobrança por celeridade no andamento do processo.

TJMS nega morosidade

Em resposta, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) divulgou nota de esclarecimento sobre o andamento do processo, negando qualquer morosidade.

Segundo o TJMS, o processo referente ao feminicídio de Vanessa Ricarte segue em andamento regular na 1ª Vara do Tribunal do Júri, conforme esclareceu o juiz titular, Carlos Alberto Garcete.

De acordo com o tribunal, desde o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, em fevereiro de 2025, o processo passou por diversas etapas previstas em lei, como apresentação de defesa, realização de audiências e análise de pedidos feitos pelas partes. Ao longo da tramitação, foram interpostos vários recursos, o que teria contribuído para o prolongamento do caso.

O magistrado destacou que, via de regra, processos de feminicídio têm tramitação mais rápida e recebem tratamento prioritário no Judiciário. No entanto, este caso específico teria se tornado uma exceção em razão do grande volume de recursos e incidentes processuais, que precisaram ser analisados tanto pelo juízo de primeiro grau quanto pelo Tribunal.

Entre os pontos discutidos nos recursos estão o recebimento da denúncia, inclusão de novos crimes, acesso a mídias apreendidas e pedidos de esclarecimentos por meio de embargos de declaração. Durante esse período, o processo aguardou decisões de instâncias superiores, o que impactou o andamento.

Atualmente, após o julgamento dos recursos e o cumprimento das decisões judiciais, foi designada audiência para o dia 9 de março de 2026, às 14h, quando será realizada a oitiva de uma vítima e o interrogatório do réu.

O TJMS reiterou que todos os atos estão sendo praticados com observância da lei, respeitando o direito das partes e o devido processo legal, e reforçou o compromisso com a transparência e com a correta prestação jurisdicional.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Equipe da prefeitura em coletiva de imprensa - Foto: Sarah Chaves
Cidade
Pagamento de IPTU de 15 mil imóveis fica suspenso até emissão de novas guias
Desembargador Divoncir Schreiner Maran -
Justiça
CNJ condena desembargador de MS à aposentadoria compulsória por soltar traficante
Amalha era corretora de imóveis
Justiça
Homem que matou a corretora Amalha em latrocínio pega 21 anos de prisão em Campo Grande
Por assassinato com golpes de faca, homem enfrenta júri nesta quarta em Campo Grande
Justiça
Por assassinato com golpes de faca, homem enfrenta júri nesta quarta em Campo Grande
Desembargador Dorival Renato Pavan
Justiça
"Eivado de absoluta ilegalidade", diz presidente do TJ ao barrar alta do IPTU na Capital
Faca usada no crime - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Justiça condena 'Mano' a 10 anos de prisão por homicídio brutal no Noroeste
Alexandre Magno Benites de Lacerda - Foto: Álvaro Botelho (Secom/CNMP)
Justiça
Promotor do MPMS toma posse no Conselho Nacional do Ministério Público
Imagem ilustrativa
Justiça
Filho de babá que abusava de crianças em Naviraí é condenado a 31 anos de prisão
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde

Mais Lidas

Lucas Bitencourt em visita a Escola João de Paula Ribeiro
Educação
Kits escolares não chegam a todos e prefeitura joga entrega para após o Carnaval
Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde