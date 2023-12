É amanhã: mãe e padrasto de Sophia serão ouvidos em audiência

Acontecerá amanhã, terça-feira (05), a próxima audiência do 'Caso Sophia', que envolve os réus Stephanie de Jesus da Silva e Christian Campoçano Leitheim, respectivamente mãe e padrasto da pequena Sophia Ocampos de Jesus, vítima de violência e assassinato aos dois anos em Campo Grande.

A sessão está programada para as 15:00h, conforme apurado pela reportagem. O destaque desta audiência é a estratégia adotada pelos réus e suas defesas, que se recusaram a acatar o pedido do juiz para antecipar as perguntas e respostas que seriam consideradas no momento da sentença.

Christian e Stephanie têm seguido a estratégia do 'silêncio seletivo', optando por não responder diretamente às perguntas do juiz no dia da audiência. Esta prática tem se tornado mais comum em casos complexos.

Os advogados de defesa dos réus, ao serem contatados pelo JD1 Notícias, afirmaram que seguirão o rito previsto no Código de Processo Penal durante a audiência.

