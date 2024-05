Embate por vaga de Claudinho Serra vai parar no TJMS

O presidente da Câmara de Campo Grande, Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB), recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) para suspender uma liminar que ordena a posse de Giancarlo Josetti Sandim, o Gian Sandim (PSDB), em 48 horas. A mesma liminar anulou a posse do médico Lívio Viana de Oliveira Leite, o Dr. Lívio (União Brasil).

Dr. Lívio havia assumido a vaga deixada por Claudinho Serra (PSDB), que se licenciou após ser preso por 23 dias em uma operação do Gaeco. Carlão quer reverter a decisão da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos de Campo Grande que 'retira' Dr. Lívio do cargo.

Gustavo Lazzari, procurador jurídico da Câmara, argumenta que a manutenção de Dr. Lívio na vaga é justa, e por isso pediu a suspensão da liminar que destituiu o médico do cargo de vereador.

Gian Sandim, no entanto, reivindica a vaga por ter permanecido fiel ao PSDB, enquanto outros candidatos se desfiliaram do partido. Ele alega que Dr. Lívio não é o legítimo ocupante do cargo.

Outro possível 'detentor' da vaga é Wellington de Oliveira, o delegado Wellington (PSDB). No entanto, Gian Sandim argumenta que Wellington está excluído da linha de sucessão por ter deixado o PSDB em 2022 para candidatar-se a deputado federal pelo PL, retornando ao partido apenas em março de 2024.

A situação permanece indefinida, aguardando novas decisões judiciais. Por enquanto, Dr. Lívio continua exercendo o mandato de vereador, apesar da liminar contrária. O recurso apresentado por Carlão ainda está pendente de análise pelo desembargador João Maria Lós, relator do caso no TJMS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também