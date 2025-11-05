Menu
Justiça de Sidrolândia será a primeira a usar novo sistema eproc do TJMS

A comarca recebeu, nesta semana, uma visita técnica em que o sistema foi apresentado a servidores e membros da OAB. A migração promete promover mais eficiência, segurança e transparência na atuação do Judiciário

05 novembro 2025 - 09h11Vinícius Santos
Equipe durante visita em Sidrolândia - Equipe durante visita em Sidrolândia -   (Foto: Divulgação / TJMS)

A comarca de Sidrolândia será a primeira do estado a utilizar o novo sistema eproc do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que substituirá o atual portal e-SAJ. A migração terá início no dia 11 de novembro e marcará o lançamento do projeto-piloto do Poder Judiciário sul-mato-grossense. 

Inicialmente, o sistema abrangerá processos de competência delegada previdenciária, servindo como base para a expansão futura às demais comarcas do Estado. Na segunda-feira (3), a comarca recebeu a visita técnica da equipe responsável pelo projeto. 

Esse grupo apresentou aos magistrados, servidores e representantes da advocacia local os principais aspectos do novo sistema. Durante o encontro, foram demonstradas as telas e funcionalidades do eproc, além de repassadas orientações sobre o cadastro de advogados e sociedades de advocacia.

A equipe do TJMS foi liderada pela juíza auxiliar da Presidência e coordenadora do eproc, Joseliza Alessandra Vanzela Turine, e contou com as servidoras Deborah Mussi Salomão, Alessandra Armoa Teixeira e Juliana Guirelli Fancelli.

A reunião teve a presença da juíza diretora do Foro de Sidrolândia, Larissa Ribeiro Fiuza, do secretário-geral da OAB/MS, Luiz Renê Gonçalves do Amaral, da presidente da Subseção da OAB/MS em Sidrolândia, Tarcila Lisbinski, além de servidores e advogados locais.

O cronograma de implantação prevê que, após a etapa inicial em Sidrolândia, o eproc será expandido para as demais comarcas com competência delegada previdenciária. A migração dos demais processos está prevista para 2026.

Desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e cedido ao TJMS, o eproc é um sistema de processo judicial eletrônico que permite a tramitação, movimentação e controle de processos de primeiro e segundo grau, promovendo mais eficiência, segurança e transparência na atuação do Judiciário.

Presidido pelo desembargador Dorival Renato Pavan, o TJMS considera a implantação do eproc mais um passo rumo à modernização tecnológica e à melhoria da prestação jurisdicional no Estado.

